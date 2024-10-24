نتنياهو: حزب الله كان يُحضر لغزو إسرائيل بسيارات ودراجات وصواريخ

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه حزب الله لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف نتنياهو، أنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته حركة حماس بإسرائيل في هجومها غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.

وتابع: "على بُعد 100- 200 متر من الحدود وجدنا أنفاقا كان يتم إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 أكتوبر"، مضيفا: "بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ كانوا يخططون للقيام بغزو".

كان نتنياهو صرّح في وقت سابق من هذا الشهر، أن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لحزب الله.

ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان الشهر الماضي قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن مقتل 1552 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.