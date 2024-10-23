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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرتين مسيريتين في منطقة إيلات

05:58 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

طائرتين مسيريتين

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرتين مسيريتين اخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن حزب الله عن قصفه لقاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا باستخدام مسيّرات، وذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الحزب في بيان له الثلاثاء، أنه نفذ "هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا" في الساعة 06:55 مساءً.

كان الحزب أعلن في بيانات لاحقة أنه استهدف سبع دبابات ميركافا إسرائيلية داخل بلدات لبنانية وعبر الحدود.

طائرتين مسيريتين إيلات تل أبيب المياه الإقليمية إسرائيل حزب الله
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