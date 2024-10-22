خلال اللقاء الأسبوعي.. محافظ سوهاج يبحث شكاوى 406 مواطنين- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد في نفس الميعاد من كل أسبوع بديوان عام المحافظة؛ لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما التقى الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، عددًا آخر من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، وبلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة خلال اللقاء 406 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة؛ لتوفير كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ.

حضر اللقاء ممثلي مديريات العمل، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، ومدير إدارة خدمة المواطنين، ومسؤول الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة.