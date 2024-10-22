رجل أعمال إسرائيلي يعرض مكافأة مالية لأي شخص يسلم أسيرًا إسرائيليًا (فيديو)

(وكالات)

أعلن رجل أعمال إسرائيلي عن تقديم مكافآت مالية كبيرة لأي شخص يساهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وإعادتهم أحياء إلى إسرائيل.

دانييل بيرنباوم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "صودا ستريم"، عرض مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار لكل من يسلم أسير إسرائيلي حي من غزة.

Netanyahu offered immunity to any Gazan who releases hostages.



Now Daniel Birnbaum, former CEO of SodaStream, is offering $100,000 to anyone who retruns an Israelis hostage alive. The deadline to do so is Wednesday Oct 23.



❗Share this - we may just save some lives❗ pic.twitter.com/QgZAxIRjMf — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 19, 2024

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، قال بيرنباوم: "إلى أهل غزة، لدي عرض لكم. مر هذا العام بأحداث مأساوية، وحان الوقت للتغيير. قبل أيام، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأمين الخروج الآمن والحصانة لأي شخص يسلم أسير إسرائيلي".

وتابع بيرنباوم "أود أن أضيف إلى هذا الوعد مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار، تُدفع نقدًا أو عبر بيتكوين، لكل من يسلم أسير إسرائيلي حي" مشيرًا إلى أن هذا العرض متاح حتى منتصف ليل الأربعاء في الـ 24 من أكتوبر.

وتأتي هذه الرسالة في وقت شهدت فيه الأيام الماضية تقارير عن منشورات وزعها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، تزعم تراجع سيطرة حركة حماس على المنطقة.