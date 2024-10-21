الإمارات ترسل طائرة محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإغاثية للبنان

الإمارات ترسل طائرة محملة بـ 40 طنا من المساعدات ا

أبوظبي- (د ب أ)

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات محملة بـ40 طناً من المواد الطبية والغذائية والمستلزمات الإيوائية تلبية للاحتياجات الضرورية للشعب اللبناني.

وهذه الطائرة هي الـ 12 التي ترسلها الإمارات محملة بالمساعدات للشعب اللبناني لدعمه في ظل الظروف الحرجة بسبب الأزمة الحالية.

وتواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة لإغاثة اللبنانيين في إطار حملة الإغاثة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان"، التي انطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات إن الطائرة الإماراتية الـ 12 من المساعدات الإغاثية الموجهة للشعب اللبناني هي امتداد للجسر الجوي الإغاثي للمتأثرين والجرحى والمصابين والمحتاجين جراء التداعيات الحاصلة في المنطقة.

وذكر أن المؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة ستواصل أعمالها الإنسانية والخيرية لدعم اللبنانيين ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة هذه الظروف الحرجة والأوضاع الصعبة.