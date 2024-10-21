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الشرطة الإسرائيلية: الموقوفين بشبكة التجسس جمعوا معلومات عن مواقع استهدفتها إيران مؤخرًا

03:11 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الشرطة الاسرائيلية

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(وكالات)

وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الموقوفين بشبهة التجسس لصالح إيران جمعوا معلومات عن مواقع استهدفتها طهران خلال الضربات الأخيرة على إسرائيل.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية، أن الموقوفين بشبهة التجسس لصالح إيران صوروا قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن عناصر الأمن الإسرائيلية تمكنت من القبض على شبكة تجسس من 7 مهاجرين من أذربيجان جندتهم إيران، بحسب زعمها.

وقالت النيابة الإسرائيلية، إن الشبكة المجندة صورت قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفا للهجوم الإيراني الصاروخي الذي وقع مطلع أكتوبر الجاري.

الشرطة الإسرائيلية شبكة التجسس إيران
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