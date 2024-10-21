الرئيس الألماني يستقبل ملك الدنمارك وزوجته بمراسم عسكرية

برلين- (د ب أ)

استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ملك الدنمارك فريدريك العاشر وزوجته الملكة ماري في قصر "بيليفو" الرئاسي في برلين بمراسم عسكرية اليوم الاثنين.

وتولى فريدريك العاشر العرش في يناير خلفا لوالدته مارجريت التي تنازلت عن العرش بعد 52 عاما في المنصب.

ومن المقرر أن يستقبل شتاينماير نظيرته الأيسلندية، هالا توماسدوتير، بمراسم عسكرية أيضا في وقت لاحق اليوم.

ويزور ممثلون عن العائلات الملكية في الدنمارك والسويد والنرويج، إلى جانب رؤساء فنلندا وأيسلندا، العاصمة الألمانية برلين اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمجمع سفارات دول الشمال الأوروبي في برلين.

وفي أكتوبر عام 1999 افتتحت الدول الخمس مجمع سفارات مشترك في حي تيرجارتن وسط برلين، بالقرب من المباني البرلمانية والحكومية.

وسيُجرى الاحتفال بالروابط الوثيقة بين دول الشمال الأوروبي وألمانيا بحفل يتحدث فيه شتاينماير ووزير الشؤون الثقافية في ولاية برلين جو شيالو، وسيستضيف شتاينماير الزعماء في مأدبة عشاء في قصره الرئاسي في برلين مساء اليوم.