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BBC

الدفاع الإسرائيلية: 5.2 مليارات دولار مساعدات أمريكية طارئة

10:24 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: إن إسرائيل بصدد الحصول على مساعدات أمريكية طارئة بـ5.2 مليارات دولار لتعزيز الدفاع الجوي.

وأضافت الدفاع الإسرائيلية، أن المساعدات الأمريكية ستستخدم لتعزيز القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام ليزر قيد التطوير.

وفيما سبق نقلت رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قوله إنه تم نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل.

و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها، وتعارض الصين وروسيا نشره في كوريا الجنوبية.

وزارة الدفاع الإسرائيلية مساعدات أمريكية إسرائيل
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