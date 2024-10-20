قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتُداهم عدة منازل

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مدينة جنين، وفقا لما ذكرته وفا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، واقتحمت عدة منازل.

وأصيب خمسة مواطنين، اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنان بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة دلول جنوب غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار صوب المناطق الغربية من شمال غزة، بينما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطن، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.