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أدّت لمقتل 8 إسرائيليين.. القسّام تتبنى عملية إطلاق النار في يافا مساء الثلاثاء

07:51 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

عملية إطلاق النار في يافا

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن عملية يافا التي نفذها القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من الخليل.

وأشارت القسام، إلى أن المجاهدين تسللا لداخل الأراضي المحتلة وطعنا أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي واستوليا على سلاحه ثم نفذا العملية.

ووجّهت القسام رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "نقول للمحتلين إن الأيام القادمة ستحمل في طياتها موتا سيأتيكم من مختلف مناطق الضفة".

وأكدت القسام، أنه طالما واصل الاحتلال إبادة الشعب الفلسطيني والأطفال في غزة فإنه سيعتاد رؤية قتلاه في شوارع المدن المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن العملية التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 17 آخرين.

عملية إطلاق النار في يافا كتائب القسام حركة حماس مقتل 8 إسرائيليين
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