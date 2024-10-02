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إغلاق السفارة الإسرائيلية بالدنمارك بعد سماع انفجارين بمحيطها

10:37 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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تل أبيب - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم سماع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن الليلة الماضية.

ونقل موقع 0404 الإسرائيلي اليوم عن المتحدث قوله إنه "تم إغلاق السفارة وجميع العاملين بالسفارة بخير ولم تحدث أي أضرار بالمبنى".

ولفت إلى أنه "يتم التحقيق في الحادث والتعامل معه من قبل السلطات الدنماركية".

وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت أنها تحقق بشأن وقوع انفجارين في منطقة تتواجد بها السفارة الإسرائيلية.

وزارة الخارجية الإسرائيلية إغلاق السفارة الإسرائيلية بالدنمارك انفجارات قرب السفارة الإسرائيلية الدنمارك
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