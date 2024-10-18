وزير الخارجية: لدينا انفتاح على الجميع بدون أحكام أيدولوجية مسبقة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على انفتاح مصر على جميع الدول والشعوب، مشدداً على أن المصلحة الوطنية المصرية هي المحرك الأساسي للسياسة الخارجية المصرية.

خلال تصريحاته لبرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن مصر لدينا انفتاح على الجميع بدون أحكام أيدولوجية مسبقة والمحرك الأساسي هو المصلحة الوطنية المصرية، وتتبع سياسة خارجية تقوم على أسس واضحة، تتمثل في الحفاظ على المصالح الوطنية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وشدد الوزير على أهمية الملف الاقتصادي في السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً أن مصر تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في القارة الأفريقية، حيث تشهد الشركات المصرية إقبالاً كبيراً على الاستثمار في العديد من المجالات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تسعى لتقديم نموذج جديد للتنمية في إفريقيا، يقوم على التشارك في القدرات وتقديم الخبرة المصرية في تدريب الكوادر الأفريقية، مؤكداً أن مصر تؤمن بأن التنمية المستدامة في إفريقيا هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة في مصر.

وأكد الوزير على الدور المصري الفاعل في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تساند الأشقاء الأفارقة في جهودهم لتحقيق التنمية والاستقرار.

كما شدد وزير الخارجية على أن السياسة الخارجية المصرية هي سياسة متوازنة وناجحة، تسعى إلى تحقيق مصالح الشعب المصري، وتعزيز مكانة مصر في المجتمع الدولي.