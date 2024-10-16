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BBC

لأول مرة منذ 12 عامًا.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مصر (فيديو)

10:06 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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وكالات

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى مصر في إطار جولته الإقليمية، وفي ظل تصاعد التوتر في المنطقة والتهديدات المتبادلة بين بلاده وإسرائيل.

وكان عراقجي غادر اليوم، على رأس وفد دبلوماسي الأردن، حيث التقى الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وتعد مصر المحطة الثامنة في الجولة الإقليمية التي بدأها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ نحو أسبوعين، بهدف التنسيق بشأن الإجراءات الهادفة إلى وقف جرائم الكيان الصهيوني وتفعيل إطلاق النار في غزة ولبنان.

كما تأتي الزيارة بعد أسبوعين على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل.

وزير الخارجية الإيراني إسرائيل الأردن إسماعيل هنية طهران حماس
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