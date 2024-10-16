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إعلام عبري: نتنياهو يرغب في أن يتولى الجيش توزيع المساعدات بغزة

10:27 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن رغبته في اجتماع مع رؤساء المنظومة الأمنية أن يتولى الجيش توزيع المساعدات في غزة.

وأشارت القناة العبرية أن قادة المنظومة الأمنية وعلى رأسهم وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، أعربوا عن خشيتهم من أن يمثل توزيع المساعدات خطرا على الجنود الإسرائيليين.

وكانت الولايات المتحدة بعثت برسالة، إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهددها بمنع الأسلحة الأمريكية إذا لم تجد الأخيرة سبيلا لإدخال المساعدات وتوزيعها في غزة.

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