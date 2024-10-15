رسالة الأحد.. ماذا طلب بايدن من إسرائيل تنفيذه خلال 30 يوما في غزة؟

وكالات

بعثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تطالبها بالتحرك لتحسين الوضع الإنساني في غزة خلال الأيام 30 المقبلة، أو المخاطرة بانتهاك القوانين الأمريكية التي تحكم المساعدة العسكرية الأجنبية، مما يشير إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية قد تكون في خطر.

رسالة الأحد، كما تم وصفها والتي كتبها بشكل مشترك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، موجهة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، قال بايدن خلالها إن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ خطوات هامة، لمحاولة إجبار إسرائيل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتشير الرسالة، إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية، بموجب القانون الأمريكي، يجب أن تقيّم باستمرار التزام إسرائيل بتأكيداتها التي قدمتها في وقت سابق من هذا العامK بأنها لن تقيد تدفقات المساعدات إلى قطاع غزة.

وأرسلت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أول مكونات نظام دفاع صاروخي إلى إسرائيل، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بات رايدر اليوم الثلاثاء.

ويهدف هذا النظام المتقدم للدفاع الجوي إلى المساعدة في حماية إسرائيل من الهجمات الجوية الإيرانية المحتملة وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية شاملة.