أمريكا.. حريق يدمّر عشرات المركبات بمدينة هيوستن

وكالات

التهم حريق عشرات السيارات بأحد المجمعات السكنية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إذ بدأ الحريق باندلاع النيران في سيارة واحدة فقط، قبل أن يمتد إلى عشرات المركبات المجاورة.

وطرق أحد الجيران في المنطقة باب الشابة "راين إيلا"، إذ كانت نائمة لتكتشف أن إحدى السيارات كانت تحترق بالفعل.

وتمكنت الشابة التي كانت سيارتها تصطف إلى جانب السيارة المشتعلة، من إنقاذ الأمريكية قبل أن تطلها النيران، موضحة أن الأمر النيران امتدت إلى باقي السيارات في غضون 5 إلى 10 دقائق، قائلة: "بدا الأمر وكأنه انفجار".

Initially called in as a car fire, firefighters arrived and saw nearly 20 vehicles burning. They quickly called for a greater response. pic.twitter.com/g8HVdOXWKb