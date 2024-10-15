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BBC

أمريكا.. حريق يدمّر عشرات المركبات بمدينة هيوستن

03:47 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

حريق سيارة

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وكالات

التهم حريق عشرات السيارات بأحد المجمعات السكنية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إذ بدأ الحريق باندلاع النيران في سيارة واحدة فقط، قبل أن يمتد إلى عشرات المركبات المجاورة.

وطرق أحد الجيران في المنطقة باب الشابة "راين إيلا"، إذ كانت نائمة لتكتشف أن إحدى السيارات كانت تحترق بالفعل.

وتمكنت الشابة التي كانت سيارتها تصطف إلى جانب السيارة المشتعلة، من إنقاذ الأمريكية قبل أن تطلها النيران، موضحة أن الأمر النيران امتدت إلى باقي السيارات في غضون 5 إلى 10 دقائق، قائلة: "بدا الأمر وكأنه انفجار".

بدورها حاولت إيلا تنبيه جيرانها، ليقوم جارها بعد ذلك باستدعاء رجال الإطفاء في الساعة 3:50 صباحا، والذين حضروا إلى موقع الحريق في غضون دقائق.

وبينما لم يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ كثير من الممتلكات، فإنهم أنقذوا العديد من الأرواح بفضل الأشخاص الذين تنبهوا إلى الحريق.

حريق مدينة هيوستن اندلاع النيران ولاية تكساس الأمريكية
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