وزير التجارة الأمريكي: زمن استغلالنا انتهى وجميع الشركات ستأتي إلينا للاستثمار

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الرسوم الجمركية قضية أمن قومي وعلى الولايات المتحدة أن تبدأ بحماية نفسها، مضيفا "علينا أن نوقف استغلالنا من قبل جميع دول العالم".

وأشار لوتنيك، إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري قدره 1.2 تريليون دولار بينما بقية دول العالم تأخذ أموال واشنطن، مؤكدا أن زمن استغلال الولايات المتحدة انتهى وجميع الشركات ستأتي إليها للاستثمار.

وشدد وزير التجارة الأمريكي، على أن الرسوم الجمركية ستبقى سارية المفعول لأيام أو أسابيع.

وفي سياق متصل، قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه لا يرى سببا لتوقع ركود اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، مساء الأربعاء، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف دولًا مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي عانى طويلًا من ممارسات غير عادلة، سواء من قبل المنافسين أو حتى الحلفاء.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن "إعلان استقلال اقتصادي" جديد، يهدف إلى حماية المصالح الأمريكية، موضحًا أن العائدات الناتجة عن هذه الرسوم سيتم استخدامها لتعزيز الاقتصاد، وتخفيض الضرائب، وتقليل الديون الحكومية بسرعة.