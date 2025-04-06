مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو يخوض حربًا شخصية ضد الشاباك



وكالات

قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض حربًا شخصية مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ولا يزال 59 أسيرًا بغزة والصواريخ تطلق على إسرائيل من كل الجبهات".

وأضاف جانتس، "مواطنو إسرائيل يستحقون رئيس وزراء يهتم بأمنهم وليس بشؤونه الشخصية".

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك، في تحد لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت قد علّقت في وقتٍ سابق مؤقتًا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، لكنها سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".