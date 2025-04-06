إيران تحذر تركيا و5 دول عربية من دعم الهجوم الأمريكي عليها: "العواقب وخيمة"

(وكالات)

حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الأحد، العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، من دعم الهجوم الأمريكي المحتمل ضد الأراضي الإيراني، وذلك حسبما ذكر المسؤول لوكالة أنباء "رويترز".

وقال المسؤول إن إيران وجهت إشعارات إلى العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، مفادها أن أي دعم للهجوم الأمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام أجوائها أو أراضيها من قبل القوات الأمريكية خلال الهجوم، سيُعتبر عملاً عدائيًا.

وتابع المسؤول أن "مثل هذا العمل سيكون له عواقب وخيمة عليهم"، مضيفًا أن المرشد الأعلى علي خامنئي قد وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وحذر المسؤول الدول المجاورة التي تستضيف قواعد أمريكية من أن تلك القواعد قد تكون هدفاً إذا شاركت في الهجوم.

وأوضح المسؤول أن إيران ترفض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات مباشرة حول برنامجها النووي أو التعرض للهجوم. وأضاف أن إيران لا ترفض إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل تفضل الاستمرار في المفاوضات غير المباشرة عبر سلطنة عمان، التي كانت قناة دائمة لتبادل الرسائل بين الدولتين المتنافستين.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التركية إنها غير مطلعة على أي تحذير صادر بهذا الخصوص، إلا أنها أضافت أن مثل هذه الرسائل قد يتم نقلها عبر قنوات أخرى. من جهتها، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الكويت قد أكدت لإيران أنها لن تقبل بأي عمل عدائي يتم توجيهه إلى دول أخرى من أراضيها.