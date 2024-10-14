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المجلس الوطني الفلسطيني يدين القصف الإسرائيلي الإجرامي على مدرسة المفتي بغزة

11:37 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

اثار القصف الإسرائيلي على غزة

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رام الله (أ ش أ)

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القصف الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف مدرسة المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف خيم النازحين وحرق الأطفال والنساء داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، واستشهاد وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين عن فتوح تأكيده - في بيان له - أن هذه الأفعال تشكل إرهابا يمارسه الاحتلال خارجا عن القانون، واصفا ما جرى بأنه "إجرام مغلف"، بحماية أمريكية، وصمت دولي غير مبرر، يغض الطرف عن التصعيد الإجرامي لحكومة اليمين الإرهابية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لوقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة، بما يضمن تطبيق القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha
القصف الإسرائيلي مدرسة المفتي بغزة طوفان الأقصى
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