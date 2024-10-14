حياته ليست في خطر.. ماذا قال مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محاولة اغتيال ترامب؟

وكالات

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن الحادث الذي تم فيه احتجاز رجل وبحوزته سلاح ناري بالقرب من المكان الذي تحدث فيه المرشح الرئاسي دونالد ترامب، لا يعتبر محاولة اغتيال.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "لا يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه كانت بمثابة محاولة اغتيال لترامب، إذ أن حياة ترامب ليست في خطر"، وفقا لروسيا اليوم.

كان قد قال تشاد بيانكو عمدة مقاطعة ريفرسايد، إنه تم إحباط محاولة اغتيال ثالثة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا.

واعتقلت السلطات رجلا يدعى ويم ميلر، 49 عاما، أمام نقطة تفتيش بتجمع انتخابي لترامب، إذ تم العثور على بندقية ومسدس مذخر ومخزن عالي السعة في سيارته.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، طلب حمايته بطائرات ومركبات عسكرية من التهديد الإيراني المزعوم لحياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مديري حملة ترامب يصرون على ضرورة حظر الطيران فوق مساكن ترامب وتجمعاته، وتزويده بزجاج مضاد للرصاص لاستخدامه في التجمعات في سبع ولايات متأرجحة، وتوفير مركبات عسكرية لتحركات الجمهوريين. ويخشى مدراء الحملة من محاولة اغتيال ترامب من قبل إيران، والتي يمكن أن تستخدم طائرات بدون طيار أو صواريخ".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمحاولتي اغتيال آخرهما وقعت في 15 سبتمبر في ناد للجولف في فلوريدا.

ووقعت المحاولة الأولى في أثناء إلقائه خطابا ضمن حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي، حيث أصيب في أذنه، وقُتل أحد الحاضرين، فيما أصيب شخصان آخران بجروح.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، فيما يمثل الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.