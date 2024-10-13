زيلينسكي يحث الشركاء الغربيين على تقديم مساعدات سريعة للتصدي لروسيا

كييف - (د ب أ)

حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الشركاء الغربيين على تقديم مساعدات سريعة للمساعدة في محاربة الغزو الروسي، في أعقاب زيارته الخاطفة إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

ونشر زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "لا يجب إهدار الوقت- يجب إرسال مؤشر واضح على العزيمة".

وأضاف "شركاؤنا لديهم القدرة على تقديم الكمية والنوعية اللازمتين لأنظمة الدفاع الجوي واتخاذ قرارات لقدراتنا الكافية، بعيدة المدى وضمان تسليم المساعدات الدفاعية في الوقت المناسب لقواتنا".

وتابع زيلينسكي أن الروس أسقطوا حوالي 900 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا، في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى هجمات بـ40 صاروخا و400 غارة بطائرات بدون طيار، بمختلف الأنواع. وعرض مقطع فيديو بشأن الأضرار الناجمة عن ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع الجوي الأوكراني أنه تم إسقاط 31 طائرة بدون طيار روسية وبشكل إجمالي، وكان هناك 68 هجومًا بطائرة بدون طيار الليلة الماضية والعديد من الهجمات الصاروخية. وليس هناك أي معلومات بشأن أضرار محتملة.