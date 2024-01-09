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BBC

ردًا على ادّعاءات الاحتلال.. حزب الله ينفي مقتل أحد قيادييه

10:39 م الثلاثاء 09 يناير 2024

حزب الله

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مصراوي

نفت وحدة العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله اللبناني في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، الادعاء الإسرائيلي "الكاذب" باستهداف مسؤول وحدة المسيرات أو القوة الجوية في الحزب.

وأكدت الوحدة الإعلامية أن مسؤول وحدة المسيرات في الحزب لم يتعرض بتاتا لأي محاولة اغتيال كما ادعى العدو، وجاء في بيانها: " ادعت هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن العدو قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى".

وتابعت: "إن العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء الكاذب الذي لا صحة له على الإطلاق وتؤكد أن الأخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرض بتاتا إلى أي محاولة اغتيال كما ادعى العدو".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن إسرائيل قامت باغتيال مسؤول الوحدة الجوية التابعة لحزب الله.

حزب الله جيش الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل

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