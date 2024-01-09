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BBC

المنظمة الإنسانية البريطانية: 10 أطفال يوميًا يفقدون أرجلهم في غزة

07:13 م الثلاثاء 09 يناير 2024

أطفال يفقدون أرجلهم في غزة أرشيفية

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كتبت ندى محرم

قالت المنظمة الإنسانية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون أرجلهم يوميًا.

وأكدت المنظمة الإنسانية، أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيين للحرب الإسرائيلية في غزة، فإن العديد من الأطفال الذين نجوا من النزاع محكوم عليهم بالعيش مع إعاقة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن "1000 طفل في غزة فقدوا ساق واحدة أو كلتا الساقين منذ بداية النزاع".

وتابعت اليونيسف أنه تم إجراء معظم العمليات الجراحية على الأطفال دون تخدير، مشددة على ضرورة إنقاذ الأطفال.

ولفت منسق منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيسون لي، إلى أن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها بعد وصول تقارير عن الوضع المقلق لترتفع حصيلة العدوان على غزة في يومها 95 إلى 23.210 شهيدًا و59.926 مصابًا بينهم 10000 طفل.

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