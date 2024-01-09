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BBC

جيش الاحتلال: إصابة 27 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية بمعارك غزة

02:37 م الثلاثاء 09 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 27 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الجارية بقطاع غزة.

وقال موقع والا الإسرائيلي، إن 30 جنديا وضابطا أصيبوا في انفجار شاحنة المواد المتفجرة في القطاع والتي قتل فيها 6 جنود.

وفيما سبق أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود بتفجير عبوة ناسفة وسط قطاع غزة، وسمح بنشر أسماءهم وهي كالآتي:-

مقاتل وحدة يهلوم الرائد (احتياط) عميت موشيه شاحار (25 عامًا) من رمات يوشانان.

النقيب (احتياط) دينيس كروهاملوف وكيسلر (32) من بئر السبع.

النقيب (احتياط) رون أفريمي (26) من هود هشارون.

الرقيب أول (احتياط) روي أبراهام ميمون (24) من العفولة.

الرائد (احتياط. ) عكيفا ياسينسكي (35 عاما) من رمات غان، جندي في كتيبة الهندسة 8173.

وفي وقت سابق سمح الاحتلال بنشر اسم جندي إسرائيلي آخر قتل في الحادثة – الرقيب غابرييل بلوم، 27 عاما من بيت شيمش.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن 6 جنود آخرين قتلوا أمس قضوا بانفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة.

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