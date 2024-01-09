وكالات

حذرت وكالة بلومبرج للأنباء، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، من تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان على الاقتصاد العالمي.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقا.

وأشارت بلومبرج، إلى أن التكلفة الاقتصادية المحتملة في حال اندلاع صراع عسكري بشأن تايوان، يقدر بنحو 10 تريليونات دولار، ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستتجاوز تداعيات الصراع تبعات الأزمة الأوكرانية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.

ووصفت "بلومبرج" الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 يناير الجاري، "بنقطة اشتعال محتملة"، بين واشنطن وبكين.

وتوتر الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس 2022، وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان أحد مقاطعاتها، الزيارة واعتبرتها دعما للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.