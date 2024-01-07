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BBC

إعلام عبري: 64% من الإسرائيليين غير راضين عن آداء نتنياهو في الحرب

11:05 م الأحد 07 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأحد، إن استطلاع رأي جرى تظهر نتائجه أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الحرب ويؤيدون إجراء تحقيق من قبل الجيش.
سبق وأن قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس السبت، إن مراقب الدولة متنيامو إنجلمان أبلغ وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت نيته إجراء مراجعة تفصيلية لقضايا متعلقة بالحرب مع سريان الحرب وليس بعدها.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إنجلمان قال إنه ملزم بإجراء تحقيق شامل على المستويات الحكومية والعسكرية قبل الهجوم وأثناءه وبعده.
فيما انتقد وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، بسبب إصراره على إجراء تحقيق حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، مما أدى إلى نشر التوترات الظاهرة بشأن التحقيقات خلال اجتماع مغلق عُقد يوم الخميس 4 يناير.
وقال هاليفي لمجلس الوزراء الأمني في اجتماع الخميس، إن الجيش سيشكل لجنة للتحقيق في المشاكل الاستخباراتية والعملياتية، وأثار ذلك موجة من الانتقادات من بعض كبار الوزراء.

بنيامين نتنياهو حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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