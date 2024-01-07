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BBC

في حضور بلينكن.. قطر: لا سلام بالمنطقة دون تسوية شاملة وفق قرارات الشرعية الدولية

08:12 م الأحد 07 يناير 2024

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

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مصراوي
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الدوحة أكدت على أهمية الضغط لإيقاف القتال والسماح بمرور المساعدات إلى غزة.
وأشار آل ثاني إلى أنه تم إجلاء أكثر من 280 مصابا من قطاع غزة إلى الدوحة، معربا عن تأكيده على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين.
وأعرب وزير الخارجية القطري عن أسفه البالغ لاستمرار الحرب في غزة وبوتيرة متصاعدة، لافتا إلى أنه تم إرسال 59 طائرة تحمل 1850 طنا من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد على أنه لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

الخارجية القطرية قطر حرب غزة أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية

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