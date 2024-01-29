البنتاجون: ارتفاع عدد الإصابات في الهجوم بالأردن لأكثر من 40 أمريكيًا

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن عدد الإصابات جراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يبلغ أكثر من 40 والرقم مرشح للارتفاع.

وقالت الدفاع الأمريكية، أن إيران هي التي تمول الجماعات التي تستهدف قواتنا في المنطقة وسنحاسبها على ذلك.

ولفتت إلى أنه لا يوجد معلومات بشأن موقع انطلاق المسيرة التي استهدفت القوات الأمريكية.

وفيما سبق قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، إنه يتم الآن تقييم ما جرى أمس، موضحة أن هناك مؤشرات على سلوك نمطي لحزب الله.

وأضافت نائبة المتحدث، أننا نعلم أن إيران تمول وتدرب وتسلح مجموعات مثل حزب الله والحوثيين، مشيرة إلى عدم معرفة نقطة انطلاق الهجوم في شمال شرق الأردن.

وتابعت، أن الرد على الهجوم سوف يكون في وقته المناسب، وننتظر قرار الرئيس، مشيرة إلى أن جماعات مرتبطة بإيران هي على الأرجح من نفذت الهجوم.

واختتمت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، أننا سوف نواصل دعم إسرائيل في حربها ضد حماس.