فصائل مسلّحة عراقية تتبنى الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن صباح اليوم

مصراوي

أعلنت فصائل مسلحة عراقية معروفة بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية بشمال شرقي الأردن، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول بالفصائل.

وأكدت الفصائل العراقية أنه في حال استمرت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، فإنه سيكون هناك تصعيد تجاه قواتها بالمنطقة، موضحة أن جميع المصالح الأمريكية بالمنطقة أهداف مشروعة.

وأشارت "المقاومة الإسلامية بالعراق" إلى أنها نفّذت 178 هجوما بمسيرات وصواريخ بالعراق وسوريا والأراضي المحتلة في 100 يوم.

وقالت الفصائل العراقية في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".