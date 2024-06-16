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BBC

إصابة 10 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار بولاية ميشيجان الأمريكية

10:15 ص الأحد 16 يونيو 2024

الشرطة الأمريكية

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ميشيجان- (د ب أ)

أطلق رجل النار على منطقة ملاهي مائية بولاية ميشيجان الأمريكية مساء السبت، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، قبل أن ينتحر خلال مواجهة مع الشرطة.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي بوست" الأمريكية أنه جرى محاصرة المشتبه به داخل منزل قريب بعد وقت قصير من بدء إطلاق النار في منطقة الألعاب مائية في بروكلاندز بلازا في روتشستر هيلز- على بعد حوالي 45 كيلومترا من وسط مدينة ديترويت - حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مايكل بوشارد، قائد شرطة مقاطعة أوكلاند للصحفيين: "يبدو أن مطلق النار توقف، ثم خرج من السيارة، واقترب من منطقة الألعاب المائية وفتح النار وأعاد تلقيم سلاحه ثم فتح النار وأعاد تلقيم سلاحه ثم غادر".

وقال مسؤولون إن 9 أشخاص على الأقل، وربما 10، أصيبوا بطلقات نارية، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار قد تسبب في مقتل أي شخص ام لا.

ولاية متشيجان اطلاق نار الشرطة الأمريكية
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