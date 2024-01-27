كندا تعلق مساعداتها للأونروا بعد اتهام موظفين بـ "تورطهم في هجمات حماس على إسرائيل"

بي بي سي

انضمت كندا إلى الولايات المتحدة يوم السبت في الإعلان عن تعليق مساعدتها للأونروا في أعقاب إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها فتحت تحقيقا في الاشتباه في تورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024

وقال أحمد حسين، وزير التنمية الدولية في كندا، في منشور على موقع إكس إن كندا "تأخذ هذه التقارير على محمل الجد وتتعاون على نحو وثيق مع الأونروا والجهات المانحة الأخرى بشأن هذه القضية".

وأضاف أن بلاده "تدين بشكل لا لبس فيه هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، أشعر بقلق شديد إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".

وقال حسين: "أصدرت تعليماتي لوزارة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف كافة التمويل الإضافي للأونروا وفي انتظار نتيجة التحقيق".