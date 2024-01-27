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BBC

كندا تعلق مساعداتها للأونروا بعد اتهام موظفين بـ "تورطهم في هجمات حماس على إسرائيل"

12:09 م السبت 27 يناير 2024

كندا

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بي بي سي

انضمت كندا إلى الولايات المتحدة يوم السبت في الإعلان عن تعليق مساعدتها للأونروا في أعقاب إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها فتحت تحقيقا في الاشتباه في تورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

وقال أحمد حسين، وزير التنمية الدولية في كندا، في منشور على موقع إكس إن كندا "تأخذ هذه التقارير على محمل الجد وتتعاون على نحو وثيق مع الأونروا والجهات المانحة الأخرى بشأن هذه القضية".

وأضاف أن بلاده "تدين بشكل لا لبس فيه هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، أشعر بقلق شديد إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".

وقال حسين: "أصدرت تعليماتي لوزارة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف كافة التمويل الإضافي للأونروا وفي انتظار نتيجة التحقيق".

كندا الولايات المتحدة الأونروا حماس إسرائيل

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