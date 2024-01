كندا تعلق مساعداتها للأونروا بعد اتهام موظفين بـ "تورطهم في هجمات حماس على إسرائيل"

بي بي سي

انضمت كندا إلى الولايات المتحدة يوم السبت في الإعلان عن تعليق مساعدتها للأونروا في أعقاب إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها فتحت تحقيقا في الاشتباه في تورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx