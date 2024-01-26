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BBC

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بالصواريخ

09:42 م الجمعة 26 يناير 2024

يحيي سريع

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مصراوي

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، استهداف سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية ما أدى إلى احتراقها.

وقالت شركة أمبري البريطانية للملاحة، إن حريق اندلع نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن باليمن.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف تستجيب لحادث على بعد 60 ميلا بحريا من الحديدة اليمنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: صاروخان انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.

فيما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، وقوع حادث جنوب شرقي باب المندب، فضلًا عن رصد انفجار على بعد ميل من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما وتتبع الهند.

وقالت إنه وردها بلاغ عن رؤية انفجارين قرب السفينة دون وقوع أضرار.

يحيي سريع الحوثيين استهداف سفينة نفط بريطانية شركة أمبري البريطانية للملاحة حريق اليمن

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