بن جفير يهاجم محكمة العدل ونتنياهو يؤكد استمرار الحرب

بي بي سي

في أول رد فعل رسمي على قرار محكمة العدل الدولية، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير محكمة العدل الدولية وقراراتها بـ"غير الصادقة والمعادية لليهود".

وطالب الوزير الإسرائيلي الذي يوصف بالتشدد، بالاستمرار في الحرب في قطاع غزة لتدمير ما قال إنهم "الأعداء".

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب في غزة، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إسرائيل

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو طلب من وزراء الحكومة عدم الإدلاء بأي تصريحات حول قرار المحكمة، إلا أن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله بأن القرار يعتبر إنجازاً قضائياً وفي ذات الوقت ضرراً دعائياً.

وأضافت الصحيفة أن ما قيل في المحكمة يعتبر ضاراً جداً لصورة إسرائيل في العالم.

وعلى الرغم من قرار المحكمة بضرورة التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية، دعت جماعات إسرائيلية للتظاهر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال المعابر الإسرائيلية.