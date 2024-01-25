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BBC

"دون وقوع إصابات".. البنتاجون: قواتنا في مطار أربيل العراقي تعرضت لهجوم بمسيّرة

11:35 م الخميس 25 يناير 2024

مطار أربيل العراقي أرشيفية

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مصراوي

قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية "بالبنتاجون، اليوم الخميس، إن قواتهم في أربيل شمال العراق تعرضت لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وكانت فصائل مسلحة عراقية "المقاومة الإسلامية"، قالت إنها استهدفت بطائرات مسيرة قاعدة بالقرب من مطار أربيل تضم قوات أمريكية.

وأوضحت الفصائل العراقية في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء ".

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بطائرة مسيرة.

مطار أربيل العراقي وزارة الدفاع الأمريكية قوات أمريكية في أربيل تعرضت لهجوم بمسيرة استهداف طائرات مسيرة قاعدة قوات أمريكية

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