المفوض الأممي لحقوق الانسان: هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب في غزة

جنيف - (د ب ا)

قال المفوض الأممي لحقوق الانسان فولكر تورك إن هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب، ومن المحتمل أيضا جرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.

وأشار تورك إلى الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بما في ذلك إطلاق النار بلا تمييز على إسرائيل والعمل العسكري ضد المنشآت المدنية.

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، قال تورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في جنيف" إذا نظرنا إلى كيفية رد إسرائيل، لدي مخاوف حقيقية بشأن امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولي".

وأضاف أن 70% من الذين تضرروا من القصف الإسرائيلي العنيف من النساء والقصر.

وأضاف تورك "يمكن افتراض أن أغلبية المتضررين من المدنيين". وأوضح" علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للفلسطينيين يعد جريمة حرب. بالطبع، يجب أن تقرر المحاكم في النهاية من ارتكب أي من الجرائم".

وأشار تورك إلى أن هناك دلالات على أنه ربما يكون قد تم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال" في ظل القصف العنيف وغير المتناسب، بالاضافة إلى الافتقار للمساعدة الانسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر".