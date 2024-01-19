عائلات الأسرى بغزة: فقدنا الثقة بحكومة نتنياهو ونجري تحركاتنا الخاصة

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، أن العشرات من عائلات الأسرى في غزة سوف يعتصمون الليلة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن عدد من أهالي الأسرى قولهم: "لقد فقدنا الثقة بالحكومة ونجري تحركاتنا الخاصة".

وأدان 15 نائبا يهوديا بمجلس النواب الأمريكي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معارضة إقامة دولة فلسطينية.

وأكد الـ 15 نائبا يهوديا، اختلافهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبين بحل الدولتين.

كانت وكالة رويترز نقلت عن شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران، بإنهاء سوف تلغي الرحلات بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل ومراقبة الوضع الأمني في المنطقة باستمرار.

وأضافت رويترز نقلا عن الشركة: "سوف نلغي رحلات إضافية بين أمريكا وتل أبيب بسبب الصراع الجاري في المنطقة".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقضي بتطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تزويد الفلسطينيين بمسار نحو إقامة الدولة.

وأبلغ نتنياهو بلينكن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم.