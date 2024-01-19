للمرة الأولى منذ الحرب.. صفارات انذار تدوي في مدينة حيفا



مصراوي

قال موقع والا الإخباري العبري، إن صفارات إنذار تدوي في مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة وسماع دوي انفجار.

كانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، نشرت مشاهد من استهداف تجمعات لجيش الاحتلال المتوغلة على تخوم مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".

وأعلنت القسام، استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بحي الشيخ رضوان وإطلاق النار على جندي قربه وأصابته إصابة مباشرة.

وأضافت القسام، أنه تم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وإسقاط أفرادها بين قتيل وجريح"، بينما تم استهداف مبنى تحصنت فيه قوات خاصة صهيونية، حيث تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة.

وبثت القسام، مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود وآليات الاحتلال في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.