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BBC

الاحتلال يقصف مواقع عسكرية في سوريا ردا على استهداف الجولان

11:18 م الخميس 18 يناير 2024

المرصد السوري لحقوق الإنسان

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وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بأكثر من 10 قذائف صاروخية، تل الجموع العسكري ومحيط بلدة تسيل وموقع تل الجابية التابع لقيادة اللواء 61 غربي مدينة نوى بريف درعا الغربي، القريبة من محافظة القنيطرة والجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، وذلك ردا على إطلاق قذائف من سوريا على الجولان السوري المحتل.

وأطلقت المجموعات العاملة مع حزب الله اللبناني نحو 10 صواريخ باتجاه الجولان السوري المحتل، وسمع دوي انفجارات في ريف درعا الغربي ناجمة عن إطلاق تلك الصواريخ، حسبما ذكر المرصد السوري.

وجاء ذلك، بعد توقف المجموعات المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني عن استهداف الجولان السوري المحتل منذ مايزيد عن 15 يوما.

المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي الجولان سوريا

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