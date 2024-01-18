"شعرة منكم بألف منهم".. بن غفير يطالب جنود الاحتلال إبادة الفلسطينيين في الضفة

مصراوي

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، الجنود الإسرائليين، لإطلاق النار على أي فلسطيني في الضفة الغربية حتى لو يشكل خطرا على حياتهم.

وقال بن غفير خلال لقاء مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية أن إسرائيل بأكملها تدعمهم، مضيفًا "لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر مميت أو ترون إرهابيا، حتى لو لم يعرضكم للخطر أطلقوا النار، أنا في ظهركم شعرة من شعر رأسكم تساوي ألف منهم".

وتابع أن "إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وتثق بكم، وهي متأكدة من أنكم ستقاتلون الإرهابيين بعزم.. لقد رأيت قدراتكم، أنتم رأس الحربة في شرطة حرس الحدود".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مغاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.