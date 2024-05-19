لماذا يطلق على الرئيس الإيراني رئيس لجنة الموت؟

كتب- مصراوي

لطالما كان يُنظر إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أنه أحد رعايا المرشد الأعلى لإيران وخليفة محتمل لمنصبه داخل النظام الشيعي في البلاد. تعرض رئيسي أثناء وجوده على مروحيته بما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه "هبوط صعب" يوم الأحد، "رئيسي" الذي يواجه بالفعل عقوبات من الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب تورطه في الإعدام الجماعي للسجناء في عام 1988.

كان الرئيس الإيراني صاحب الـ 63 عامًا، يدير القضاء الإيراني سابقًا. وترشح للرئاسة دون جدوى في عام 2017 ضد حسن روحاني، رجل الدين المعتدل نسبيًا الذي توصل أثناء وجوده في الحكم، إلى اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

في عام 2021، خاض رئيسي مرة أخرى في انتخابات شهدت منع جميع خصومه البارزين المحتملين من الترشح بموجب نظام التدقيق الإيراني. وحصل حينها على ما يقرب من 62٪ من 28.9 مليون صوت، وهو أدنى نسبة مشاركة بالنسبة المئوية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. بقي الملايين في المنزل وألغى آخرون بطاقات الاقتراع.

و بعد انتخابه سئل إبراهيم رئيسي عن عمليات الإعدام عام 1988، والتي شهدت إعادة محاكمة صورية للسجناء السياسيين والمسلحين وغيرهم والتي ستعرف باسم "لجان الموت" في نهاية الحرب الدموية بين إيران والعراق، وكان حينها إبراهيم رئيسي أحد مسؤوليها.

تقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية أنه تم إعدام ما يصل إلى 5000 شخص. وخدم رئيسي حينها في تلك اللجان.

عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 إبراهيم رئيسي "لإشرافه الإداري على إعدام الأفراد الذين كانوا أحداثًا وقت ارتكاب جريمتهم وتعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إيران، بما في ذلك بتر الأطراف" كما أشارت إلى مشاركته في عمليات الإعدام في عام 1988.

و دعم رئيسي أيضا الأجهزة الأمنية في البلاد أثناء قيامها بقمع جميع المعارضة، وتحديدا عقب وفاة مهسا أميني عام ،2022 والاحتجاجات التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء البلاد. قتلت الحملة الأمنية التي استمرت لأشهر أكثر من 500 شخص وشهدت اعتقال أكثر من 22000 شخص.

في مارس، وجدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إيران كانت مسؤولة عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة أميني بعد اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب أو الحجاب حسب رغبة السلطات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لـ "هبوط عنيف"، أثناء عودته من زيارة رسمية إلى محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية. وقال التلفزيون الرسمي إن الحادث وقع بالقرب من مدينة جلفة الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلا) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله ومحافظ محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين وحراس شخصيين آخرين سافروا رفقة الرئيس الإيراني وكانوا معه على متن الطائرة التي تحطمت والتي لم يصلوا إليها حتى اللحظة.

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