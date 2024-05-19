ماذا يحدث إذا تم الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني في الطائرة المنكوبة؟

كتب- مصراوي:

يعتبر الرئيس الإيراني هو ثاني أهم شخصية في الدولة بعد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، سيكون لوفاته، إذا تم تأكيدها، عواقب بعيدة المدى، خاصة بعد مرور ساعات عدة دون ورود أي أنباء عن مصيره بعد تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها رفقة عدد من المسؤولين الآخرين بالدولة ومن بينهم وزير الخارجية.

وحال تم الإعلان عن وفاة إبراهيم رئيسي أو حتى إصابته إصابات خطيرة، فإنه من المفترض أن يتولى نائبه محمد مخبر السيطرة وستجرى الانتخابات في غضون 50 يومًا، فوفقًا للنص الدستوري، إذا كان الرئيس غير قادر على أداء واجباته، يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئيس. ويشغل محمد مخبر حاليًا منصب النائب الأول للرئيس في إيران.

لم يكن إبراهيم رئيسي، يتمتع بشعبية عالمية في إيران. حيث أنه أصبح رئيسًا في عام 2021 في المرة الثانية التي يسأل فيها وفقط بإقبال 41٪، وهو أدنى مستوى منذ ثورة 1979.

من المرجح أن يكون خليفة رئيسي، هو المرشح المختار للمرشد الأعلى وبالتأكيد متشدد آخر محافظ للغاية، وعلى المدى الطويل، سيكون لوفاة رئيسي عواقب على المرشد الأعلى، حيث كان يعتبر أحد المرشحين الأوائل لخلافة آية الله علي خامنئي عند وفاته، والآخر هو مجتبى نجل خامنئي.

بالنسبة للإيرانيين المتدينين والمحافظين، فإن وفاة رئيسي ستكون حزينة، وهناك جانب آخر ستكون وفاة رئيسي بالنسبة لهم نصرا.

ووفقًا للمادة 131 من الدستور الإيراني، في حالة وفاة الرئيس أو عجزه، يتم اتخاذ إجراءات محددة لضمان الاستمرارية المؤقتة لقيادة الإدارة الحالية حتى إجراء انتخابات جديدة، وبالتالي، إذا كان إبراهيم رئيسي، عاجزًا أو متوفيًا، فسيتولى "مخبر" دور الرئيس المؤقت.

يحتل مخبر، المقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مكانة بارزة في المشهد الاقتصادي الإيراني وزعيمًا لمجموعة (EIKO)، والتي تتمتع بنفوذ كبير عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، مع عملياتها التي يشرف عليها مكتب المرشد الأعلى لإيران.

وتحدد المادة 131 أيضا تشكيل مجلس مكلف بالترتيب لانتخابات رئاسية جديدة في غضون فترة أقصاها 50 يوما، ويتألف هذا المجلس من رئيس البرلمان ورئيس القضاة والنائب الأول للرئيس، وتتمثل مسؤولية المجلس في كفالة الانتقال السلس للسلطة واستمرار الحكم خلال هذه الفترة الانتقالية.

في عام 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مخبر و EIKO، مشيرة إلى تورطهما في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة داخل إيران.

و"انتهكت EIKO بشكل منهجي حقوق المنشقين من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من معارضي النظام، بما في ذلك المعارضين السياسيين والأقليات الدينية والإيرانيين المنفيين، بينما، وفقًا لزعيمها محمد مخبر، والذي كلفه المرشد الأعلى بتنفيذ" اقتصاد المقاومة ".

تعكس مكانة "مخبر" المستمرة في المجالين الاقتصادي والسياسي لإيران وتعيينه الحالي كرئيس أول ولائه لأجندة المرشد الأعلى، وهذا يعزز موقفه كشخصية محورية في المشهد السياسي الإيراني، مما قد يجعله الرئيس الإيراني المؤقت القادم اعتمادًا على كيفية تطور مصير حادث مروحية رئيسي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لـ "هبوط عنيف".

كان "رئيسي" عائدا من زيارة رسمية إلى محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية. وقال التلفزيون الرسمي إن الحادث وقع بالقرب من مدينة جلفة الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلا) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله ومحافظ محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين وحراس شخصيين آخرين سافروا رفقة الرئيس الإيراني وكانوا معه على متن الطائرة التي تحطمت والتي لم يصلوا إليها حتى اللحظة.

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