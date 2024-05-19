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BBC

أنباء عن التواصل مع أحد أفراد طائرة الرئيس الإيراني "المنكوبة"

11:34 م الأحد 19 مايو 2024

إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الله

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كتب- مصراوي

قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي، إنهم تلقوا إشارة من أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم على متن مروحية الرئيس بعد تحطمها.

ويعمل رجال الإنقاذ لساعات في ظروف صعبة ويعتقد الآن أنهم يقتربون من موقع التحطم.

وحتى الآن لا توجد معلومات عن مصير الركاب الذين كانوا على متنها، ومن بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الله.

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وسقطت المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية في ظروف جوية سيئة في وقت سابق اليوم.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي كان على متن طائرة هليكوبتر من طراز بيل 212.

تم إنتاج هذه المروحية ذات المحركين في الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا. ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 15 راكبًا.

عادة ما تكون غير مسلحة وتخدم أغراضًا مدنية مثل عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق والنقل.

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ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الإيراني، الأحد، أنه لتسريع عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، ليلا، ارتفع عدد طواقم الإنقاذ إلى 65 فريقا.

وتحطمت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أثناء تحليقها فوق منطقة جبلية وسط ضباب كثيف اليوم الأحد.

كما أشار الهلال الاحمر الإيراني إلى أن 15 من فرق المنظمة تستخدم كلاب البحث والإنقاذ لتفتيش منطقة الحادث.

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طائرة الرئيس الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي حسين أمير عبد الله
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