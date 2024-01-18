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BBC

إعلام عبري: 80 % من الإسرائيليين بالخارج يرفضون العودة بعد هجوم 7 أكتوبر

06:14 م الخميس 18 يناير 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نحو 80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، وفقاً لاستطلاع رأي المنظمة الصهيونية.

فيما أعلنت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله: " يجب أن نحتل غزة ونظل فيها ونشجع هجرة طوعية ونسمح لأهل غزة بالمغادرة و سيغادرون إذا هزمناهم".

وفي وقت سابق قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن الحكومة تعمل على تحضير طرود غذائية لتكون جاهزة لتوزيعها على سكان المناطق الشمالية، في حال اندلعت حرب مع حزب الله.

ومن جانبه قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إنه لا يعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، وهدف جيش الاحتلال هو إعادة مواطنيه إلى كافة بلدات الشمال.

الاحتلال الإسرائيلي هجوم 7 أكتوبر حرب غزة

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