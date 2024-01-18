واشنطن "متفائلة" بشأن المساعدات الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض إنه متفائل بشأن مسألة المساعدات الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا، بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الحزبين في الكونجرس.

وأبدى بايدن حماسة لما تحقق من تقدم في المفاوضات ويسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض مساء الأربعاء. ويربط الجمهوريون الإفراج عن المزيد من الأموال لأوكرانيا بتشديد سياسة اللجوء في الولايات المتحدة.

وكان بايدن دعا إلى الاجتماع يوم الأربعاء من أجل تحريك النقاش. وتحدث الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، مايك جونسون، بعد ذلك عن "اجتماع مثمر".

وفي الوقت نفسه، شدد على أن سياسة الحدود الأمريكية تمثل أولوية قصوى لحزبه.

وكان البيت الأبيض قد صرح في منتصف ديسمبر بأنه بحلول نهاية العام الماضي، سيتم استخدام الأموال التي تم تخصيصها سابقا. وتم تقديم آخر مساعدة عسكرية لأوكرانيا حتى الآن في 27 ديسمبر.