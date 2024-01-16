دون اتفاق.. انتهاء المباحثات بشأن إعادة فتح معبر تورخم الحدودي

إسلام آباد - (د ب ا)

انتهت المباحثات بين مسؤولين باكستانيين وأفغان بشأن إعادة فتح معبر تورخم الحدودي بدون التوصل لاتفاق، وفقا لما قالته مصادر لقناة جيو الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وذكرت القناة أن المباحثات تناولت عدة قضايا حدودية وأكدت على أهمية استئناف حركة المركبات والمشاه عبر المعبر. كما تحدث الجانب الأفغاني مع السلطات الأفغانية بشأن جوازات السفر والتأشيرات للسائقين ومساعديهم.

وقال المسؤولون الأفغان إن تعليق الأنشطة التجارية عند معبر تورخم بدون إنذار يناقض الأعراف الاجتماعية والدولية، مما أحدث توترا وتسبب في عدم ارتياح التجار والمرضى وغيرهم من المواطنين .

وقال المسؤولون الأفغان إن 90% من السائقين والمرضى لا يمتلكون جوازات سفر. وأضافوا أنهم يعطون أولوية للمرضى لكي يحصلوا على جوازات سفر وتأشيرات. وأوضحوا أن السلطات الأفغانية تفتقر للموارد لاصدار وثائق، وأضافوا أنه على السلطات الباكستانية السماح بدخول المرضى على أساس إنساني.