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BBC

جيش الاحتلال: لم نقتل الأسيرين في غزة لكن نفذنا عمليات بالقرب منهم

09:27 م الإثنين 15 يناير 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن حماس تحاول استغلال حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي يقدس الحياة.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نؤكد مقتل أسيرين لدى حماس في غزة ونحقق في رواية حماس بسمؤوليتنا عن قتلهما، كما أننا نبذل ما في وسعنا لإعادة الأسرى في غزة".

وتابع متحدث جيش الاحتلال، أن الأسرى الذين ظهروا بفيديو حماس لم يقتلوا بنيران قوات جيش الاحتلال لكنهم استهدفوا أماكن قريبة منهم.

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يرصد تفاصيل مقتل أسيرين إسرائيليين لديها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي، في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الإثنين مقطع فيديو للأسرى بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، تكشف فيه مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد نشرت أمس الأحد، مقطع فيديو للأسرى لديها بعنوان "انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم حكومتكم تكذب".

وفي وقت سابق قال الناطق باسم باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كل السلاح الذي تستخدمه المقاومة خلال عملياتها من صنع كتائب القسام، مضيفًا إلى أنّ مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولًا.

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