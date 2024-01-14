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BBC

"نحو 3000 مصاب".. الاحتلال يعلن حصاد 100 يوم من العدوان على غزة

07:55 م الأحد 14 يناير 2024

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إنه تم اعتقال 2300 فلسطينيا من قطاع غزة، زاعما أن بعضهم شارك في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 30 ألف هدف في قطاع غزة و3400 في لبنان منذ بداية الحرب.

ولفت هاجاري إلى أنه تم تجنيد 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأشار هاجاري إلى أنه تم إجلاء 970 عسكريا جريحا من قوات الاحتلال بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت القناة 12 العبرية أن 11 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل منذ 7 أكتوبر بينها 9000 من غزة و2000 من لبنان.

دانيال هاجاري الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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