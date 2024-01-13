"لم أستطع النوم".. رجل أعمال أيرلندي يُطرد من شركته بعد دعمه فلسطين

كتب- مصراوي

فقد رجل الأعمال الأيرلندي في مجال التكنولوجيا، بول بيجار، عمله بعدما نشر تدوينة ينتقد فيها تواطؤ صناعة التكنولوجيا في الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وفي منشوره الذي يحمل عنوان " لا أستطيع النوم " والذي نُشر في 14 ديسمبر الماضي، قدم بيجار أدلة جريئة بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، داعيًاإلى مقاطعة المستثمرين الذين اتهمهم بتبرير هذه الأفعال.

I wrote about the genocide in Palestine, and how tech has been silent and complicit.https://t.co/XjZHKMJqiX — Paul Biggar 🇵🇸🇮🇪 (@paulbiggar) December 14, 2023

ومن بين هؤلاء الذين انتقدهم شركة سيكويا كابيتال، وهي فاعلة في مجال صناعة التكنولوجيا، إذ سارع الرئيس التنفيذي لشركة CircleCI، جيم روز، نشر بيان يوضح فيه موقف الشركة من تصريحات بيجار.

ورد جيم روز، الرئيس التنفيذي لشركة CircleCI، بالإشارة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "بول لا يتحدث نيابة عن" الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي أعلن أنها "ملتزمة تجاه عملائنا في إسرائيل وحول العالم".

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، نشر روز: "اعتبارًا من 22 ديسمبر، لم يعد بول بيجار مديرًا في CircleCI. نشكره على مساهماته في مجلس الإدارة ونتمنى له الأفضل في المستقبل."

وبول بيجار رجل الأعمال الأيرلندي، ليس الوحيد ممن فقد عمله بسبب دعمه لفلسطين، فهناك الكثير غيره واجهوا عواقب وخيمة بسبب إظهار دعمهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب حرب إبادة جماعية ضد الغزيين في قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب الجارية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، أظهرت المغنية الكندية الفلسطينية، نعمة، دعمًا لبلادها، حتى أنها نشرت مقطع لها تهدي أغنية أجنبية للقضية الفلسطينية لقت انتشارًا واسعًا وعلق عليها فنانين مثل بيلا حديد والمغنية النيوزلندية لورد.

وبعدما حصلت نعمة على دعم من لورد، نشرت تدوينة لها على موقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، "بعد أن فسخت شركة الإنتاج عقدها معي لانتقادي احتلال بلدي فلسطين، شعرت بعدم الأمان، اقترح البعض تقليل المنشورات عن فلسطين، ولم أتوقف. لم يعد لدي شيئًا لأخسره وأنا سعيدة لعدم استسلامي للضغط".

وتم إقالة مها دخيل هي واحدة من أهم وكلاء الأعمال في هوليوود، من شركة CAA بعدما نشرت عبر موقع الصور والفيديوهات، "إنستجرام" عبارة "فلسطين حرة" وأدانت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت شركة إيليت لوكالة أعمال عارضي الأزياء، فسخ عقدهم مع الموديل كاميلا ديتيري، بعدما نشرت صورة تصف دولة إسرائيل بالتيار النازي، إذ ردت كاميلا "أنها ثابتة على موقفها من القضية الفلسطينية"، موضحة "يؤسفني أن سوء فهم الناس لمعتقداتي وكلامي. إدانتي للحكومة الإسرائيلية لما تقوم به من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني لا تعني أنني اتمنى إلحاق الضرر باليهود".

كما أنهى نادى ماينز الألمانى عقد لاعبه الهولندى من أصول مغربية أنور الغازى بعد تضامنه مع فلسطين ضد العدوان الغاشم من قبل الكيان الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد شهر واحد فقط من انضمامه للفريق فى صفقة انتقال حر.

ونادى نيس الفرنسى أيضا أصدر بيانا رسميًا أعلن خلاله عن إيقاف الدولى الجزائرى يوسف عطال لحين إشعار آخر، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.