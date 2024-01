"لم أستطع النوم".. رجل أعمال أيرلندي يُطرد من شركته بعد دعمه فلسطين

كتب- مصراوي

فقد رجل الأعمال الأيرلندي في مجال التكنولوجيا، بول بيجار، عمله بعدما نشر تدوينة ينتقد فيها تواطؤ صناعة التكنولوجيا في الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وفي منشوره الذي يحمل عنوان " لا أستطيع النوم " والذي نُشر في 14 ديسمبر الماضي، قدم بيجار أدلة جريئة بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، داعيًاإلى مقاطعة المستثمرين الذين اتهمهم بتبرير هذه الأفعال.

I wrote about the genocide in Palestine, and how tech has been silent and complicit.https://t.co/XjZHKMJqiX