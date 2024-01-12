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BBC

الحوثيون: أمريكا وبريطانيا ارتكبتا أكبر حماقة في تاريخهما بشن حرب على اليمن

04:20 ص الجمعة 12 يناير 2024

القيادي بجماعة الحوثي محمد البخيتي

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مصراوي

قال القيادي بجماعة الحوثي محمد البخيت، إن أمريكا وبريطانيا أخطأتا في شن الحرب على اليمن، وستدركان أن هذا العدوان أكبر حماقة في تاريخهما.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم، إن المعركة ستفوق خيال وتوقعات الأمريكيين والبريطانيين.

وتابع القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم، أن الحرب مفتوحة و الأمريكيون والبريطانيون سيندمون على عدوانهم و سيدفعون الثمن باهظا.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية المعروفة بالحوثيين، صباح اليوم الجمعة، إنها ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وذلك تزامنا مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية لقصف أهداف للجماعة في اليمن.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" على موقع "إكس"، علي القحوم، إن "القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأميركية البريطانية في البحر الأحمر".

وأضاف القحوم عبر حسابه بموقع "‘إكس": "حرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية والقادم أعظم".

أمريكا وبريطانيا ارتكبتا أكبر حماقة تاريخهما شن حرب اليمن

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